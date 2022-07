Börse am 15. Juli Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax nähert sich seinem Jahrestief. Heute erwarten Anleger erneut neue Quartalszahlen großer US-Banken. Zudem könnte der kleine Verfallstag für Kursschwankungen sorgen.

Düsseldorf Die entscheidende Frage am deutschen Aktienmarkt lautet an diesem Freitag: Nähert sich der Dax seinem Jahrestief von 12.391 Punkten oder fällt er gar darunter? Kurse unter dieser Marke könnten Anleger zu weiteren Verkäufen verleiten.

Am Donnerstag schloss der deutsche Leitindex 1,9 Prozent im Minus bei 12.520 Punkten. Das Tagestief lag sogar bei 12.434 Zählern. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Freitagmorgen vorbörslich fast ein Prozent im Plus bei 12.638 Punkten.

Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets, sieht mehrere Gründen für die fallenden Kurse: „Weiter steigende Inflationsraten, Rezessionssorgen, eine Regierungskrise in Italien und mit den enttäuschenden Zahlen von JP Morgan und Morgan Stanley auch noch ein verpatzter Start in die US-Berichtssaison. Das war zu viel.“

