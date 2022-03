Börse am 15. März Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Ukrainekrieg und seine wirtschaftlichen Folgen bestimmten die Stimmung an den Märkten. Bei den Einzelwerten schauen Anleger unter anderem auf die Energieversorger.

Düsseldorf Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist weiter das beherrschende Thema in der Welt, auch an den Börsen. Gleichwohl sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt relativ optimistisch, offenbar setzen viele auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden. Der Dax übersprang am Montag mehrfach die Hürde von 14.000 Punkten. Später bröckelten die Gewinne nur wenig ab.

Der deutsche Leitindex beendete den Tag schließlich noch mit einem Plus von 2,2 Prozent, er landete bei 13.929 Zählern. Am heutigen Dienstag notiert das Kursbarometer vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen etwa ein halbes Prozent im Minus. In der Vorwoche war der Dax infolge des Krieges zeitweise unter die Marke von 12.500 Punkten abgesackt.

Die vierte Verhandlungsrunde zwischen Moskau und der Ukraine, die erstmals per Video-Schalte stattfand, brachte bisher keine Ergebnisse. Am heutigen Dienstag soll es weitergehen. Der Krieg ist dabei vor allem auch zu einem globalen Energieproblem geworden.

Anleger dürften deshalb heute gespannt darauf schauen, was das Ifo-Institut zur Sicherheit des Strommarktes in Deutschland zu sagen hat. Aber auch Konzerne wie RWE, Volkswagen und Fraport, die ihre Jahreszahlen präsentieren, sind ein Indikator für das derzeitige Krisenlevel der deutschen Wirtschaft.

1 – Märkte in den USA

An der Wall Street bleiben die Anleger trotz der Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Ukrainekrieg auf der Hut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag unverändert bei 32.945 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab zwei Prozent auf 12.581 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4173 Zähler ein. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine verhinderte noch größere Kursverluste.

2 – Handel in Asien

Die geopolitischen Sorgen haben am Dienstag die asiatischen Börsen belastet. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im Handelsverlauf mehr als drei Prozent und der chinesische CSI 300 rund zwei Prozent. Der japanische Nikkei hingegen hielt sich leicht im Plus, der Topix-Index gewann 0,9 Prozent.

3 – RWE bestätigt Prognose

Der Energiekonzern RWE hat nach Zuwächsen 2021 seine Prognose für 2022 bestätigt. RWE erwarte im laufenden Jahr auf Konzernebene ein Ergebnis zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro (bereinigtes Ebitda) und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Im vergangenen Jahr hatte der größte deutsche Stromerzeuger dank Zuwächsen im Handelsgeschäft und beim Betrieb von Kohle- und Gaskraftwerken sein bereinigtes Ebitda auf 3,65 Milliarden Euro nach zuvor 3,29 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte Überschuss kletterte auf 1,57 Milliarden Euro nach 1,26 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Die Aktionäre sollen wie angekündigt für 2021 eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten nach zuletzt 85 Cent je Papier. Für 2022 will der Versorger die Dividende stabil halten.

4 – VW zeigt sich stabil

Aktionäre von Volkswagen können dagegen eher beruhigt auf die heute präsentierte Jahresbilanz des Autobauers schauen. Der Geschäftsbericht und Ausblick des größten europäischen Automobilherstellers hatten dem vom Ukrainekrieg zuletzt heftig gebeutelten Sektor europaweit Auftrieb geben.

VW selbst stieg im Dax gestern um rund vier Prozent. Allerdings sorgt sich der Konzern um mögliche Enteignungen in Russland. Außerdem müssen zurzeit drei Werke in China wegen eines Coronausbruchs pausieren.

5 – Fraport erholt sich von der Coronakrise

Der Flughafenbetreiber Fraport hat dank Einsparungen, Personalabbau und einer Erholung des Luftverkehrs vom Einbruch in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr schwarze Zahlen geschrieben. Das Konzernergebnis fiel 2021 mit knapp 92 Millionen Euro positiv aus nach einem Verlust von 690 Millionen Jahr im Jahr davor, wie Fraport am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz des MDax-Konzerns legte um 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Der Betreiber des größten deutschen Flughafens und etlicher Airports im Ausland habe sich durch striktes Kostenmanagement und Personalabbau dem noch immer deutlich geringeren Flugverkehr angepasst, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. „Fraport ist heute schlanker und effizienter als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt.“ Nach einem Abbau von 4300 Stellen sollen im laufenden Jahr bis zu 1000 Mitarbeiter im operativen Bereich wieder eingestellt werden.

6 – Wacker Chemie legt Jahreszahlen vor

Anleger dürften zufrieden mit dem Münchener Spezialchemiekonzern sein. So hat Wacker Chemie den operativen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und die Erwartungen damit deutlich übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für 2021 liege bei rund 1,5 Milliarden (2020: 666 Millionen) Euro, hatte das Unternehmen im Januar mitgeteilt.

Ende Oktober hatte der Konzern zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro Ebitda in Aussicht gestellt, Analysten hatten im Schnitt zuletzt mit 1,37 Milliarden gerechnet. Auch der Umsatz stieg stärker als gedacht. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 schnellte er um fast ein Drittel auf etwa 6,2 (4,7) Milliarden Euro; erwartet hatte Wacker zuletzt sechs Milliarden. Vor allem die hohe Nachfrage nach Silizium für Solarzellen und die Chip-Branche beflügelte Wacker im abgelaufenen Jahr.

7 – Ifo-Institut zur Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland

Energie-Experte Dominik Möst von der Technischen Universität Dresden legt heute seine Analyse zum deutschen Strommarkt vor, er ebenfalls unter dem Ukrainekrieg leidet. Die EU-Kommission hatte erst kürzlich Pläne bekannt gemacht, die Strompreise in Europa zu deckeln.

Die Überlegungen sind Teil eines Maßnahmenbündels, mit dem die Kommission die Auswirkungen der vom russischen Angriffskrieg ausgelösten Energiekrise abdämpfen und Europa mittelfristig aus der Abhängigkeit von russischen Rohstoffimporten führen will. Erst gestern hatte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen gewarnt, die Deutschland bei einem sofortigen Verzicht auf russisches Öl und Gas zu erwarten hätte. Fünf Prozent wirtschaftlicher Einbruch – wenn es so käme – sei mehr als die Covid-Pandemie, so Habeck.

8 – Chinas Statistikamt berichtet über Wirtschaftsentwicklung im Januar und Februar

Die Zahlen, die China heute vorlegen wird, werden ein wichtiges Ereignis nicht einschließen: die Ausbreitung der hochansteckende Omikron-Variante im Land. Am Sonntag gab es in Festland-China 1337 neue Fälle, berichtet die dortige Nationale Gesundheitskommission. Damit haben die Behörden in Festland China in diesem Jahr bereits mehr symptomatische Covid-19-Fälle gemeldet als im gesamten Jahr 2021.

Corona-Ausbrüche in wichtigen Metropolen lähmen zusehends das wirtschaftliche Leben. In Changchun setzten Toyota und Volkswagen die Produktion in ihren Joint Ventures mit der chinesischen FAW Group aus. Bei Volkswagen sollen die Bänder bis Mittwoch stillstehen. Experten befürchten schwere Folgen für die chinesische Wirtschaft und Auswirkungen auf die ohnehin angespannten internationalen Lieferketten. Die Corona-Situation in China habe sich in der vergangenen Woche in einem „alarmierenden“ Tempo verschlechtert.

Mit Agenturmaterial.