Das Marktumfeld hat sich nach der Pleite der Silicon Valley Bank drastisch verändert. Doch es gibt Anzeichen, dass das Schlimmste vorbei sein dürfte.

Düsseldorf Nach turbulenten Tagen hat sich der deutsche Aktienmarkt wieder stabilisiert. Am Dienstag schloss der Leitindex Dax 1,8 Prozent im Plus bei 15.233 Punkten. Diese Gewinne dürfte er zum Handelsauftakt am Mittwoch verteidigen: Nach robusten Vorzeichen aus den USA und aus Asien wird der Dax vorbörslich etwa auf dem Schlusskursniveau des Vortages erwartet.

Mit den jüngsten Gewinnen ist das Börsenbarometer wieder in seine Seitwärtsspanne zwischen 15.150 Punkten auf der Unter- und 15.650 Punkten auf der Oberseite zurückgekehrt. In dieser Spanne bewegte sich der Index von Anfang Februar bis Donnerstag vergangener Woche. Die Rückkehr in diese Spanne ist ein erstes Anzeichen, dass die schlimmsten Zeiten nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) wohl vorbei sein dürften.

