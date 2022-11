Der Dax kennt seit Wochen nur eine Richtung: aufwärts. Nach gutem Wochenstart steht der Trend vor wichtigen Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft vor eine Bewährungsprobe.

Düsseldorf Der Dax arbeitet weiter an seinem Aufwärtstrend. Zum Wochenstart ist der Leitindex am Montag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 14.313 Punkten aus dem Handel gegangen. Nun muss der Dienstag zeigen, dass die Sechs-Wochen-Rally weiter hält.

Die Vorgaben der internationalen Handelsplätze fallen gemischt aus. Die Wall Street hat eine Verkaufsrunde eingeläutet, alle großen Indizes lagen moderat im Minus. Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigten sich freundlicher, konnten teilweise gegen schlechte Konjunkturdaten leichte Gewinne verteidigen. Entsprechend unentschlossen zeigt sich der Dax im frühen Handel. Mit einem fast unveränderten vorbörslichen Plus von gut neun Punkten gibt es keinen frühen Richtungsentscheid.

Dem Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners zufolge könnte es in dieser Handelswoche zu einer Verschnaufpause kommen. Die Luft werde dünner, sagt Altmann.

