Zwei Verlusttage in Folge haben den Dax wieder auf knapp 13.000 Zähler fallen lassen. Nun ist es gleich aus mehreren Gründen wichtig, dass sich der Leitindex heute darüber behauptet.

Düsseldorf Der Dax ist wieder an der Marke von 13.000 Punkten angelangt. Nach zwei deutlichen Verlusttagen hat der deutsche Leitindex das aus psychologischer und charttechnischer Sicht wichtige Niveau am Mittwoch zwischenzeitlich unterschritten, sich bis zum Handelsende aber wieder knapp darüber bewegt.

Am Donnerstag dürfte sich der Dax zum Handelsauftakt über der runden Marke halten. Vorbörsliche Indikatoren signalisieren einen leicht festeren Handelsstart. Der Index liegt vor Handelsstart bei rund 13.050 Zählern leicht im Plus. Die Vorgaben aus New York und Asien waren ebenfalls leicht positiv.

Im Laufe des Tages geht der Blick der Anleger nach Usbekistan. Dort treffen sich Russlands Präsident Putin und der chinesische Machthaber Xi Jinping. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Situation in der Ukraine und in Taiwan gehen. Außerdem soll Putin vor Ort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sprechen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen