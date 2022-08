Börse am 16. August Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der deutsche Leitindex steht offenbar davor, die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig zu überwinden. Das dürfte weitere Kursgewinne zur Folge haben.

Düsseldorf Der Dax hat Freude am Anstieg gefunden. Nachdem das Börsenbarometer zum Wochenauftakt 0,15 Prozent im Plus bei 13.817 Punkten aus dem Frankfurter Handel gegangen ist, hat der Dax seit Anfang Juli inzwischen rund 1400 Punkte gewonnen. Geht die Aufholjagd am Dienstag weiter? Zumindest die wichtige Marke von 13.800 Punkten kann aktuell als konsolidiert gelten.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der Dax vor Handelsstart leicht im Plus. Sollte der er über 13.800 Punkten eröffnen, gilt die Marke als nachhaltig überwunden.

Wahrscheinlich der wichtigste Impuls kommt heute vom ZEW-Konjunkturindex, der am Vormittag veröffentlicht wird. Die Einschätzung zur Wirtschaftsentwicklung wird im aktuellen Umfeld von den Marktteilnehmern aufgesogen werden: Alle wollen wissen, ob es eine Rezession geben wird.

An das Thema knüpfen auch Konjunkturdaten aus den USA an. Hier steht Zahlen zur Industrieproduktion im Juli auf dem Plan. Auch die Unternehmenszahlen von Walmart und Home Depot geben Einblick in die Konsumstimmung der Amerikaner.

