Die Börsen dürften am Freitag weiter die Nachwehen der Leitzinserhöhungen auf beiden Seiten des Atlantiks spüren. Der sogenannte Hexensabbat könnte zu Kursausschlägen führen.

Düsseldorf Was für Immobilienmakler Lage, Lage, Lage ist, das sind für Börsianer Zinsen, Zinsen, Zinsen. Und weil die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) nicht nur die Leitzinsen um jeweils 0,5 Prozentpunkte angehoben, sondern gleich weitere Erhöhungen angekündigt hatten, reagierten die Anleger äußerst nervös. Sprich, sie verkauften Aktien im großen Stil.

Der deutsche Aktienindex (Dax) sackte um 3,3 Prozent ab und schloss bei 13.986 Punkten. Insgesamt büßte das Börsenbarometer 474 Punkte ein, alle 40 Einzelwerte schlossen im Minus. Am Freitag notiert der Dax vorbörslich nahezu unverändert.

Zudem revidierten die Währungshüter in Frankfurt ihre Prognosen nach unten: Sie erwarten jetzt ein schwächeres Wachstum und eine höhere Inflation – genau das Gegenteil vom dem, was Investoren hören wollen. Daher dürfte auch die Konjunkturprognose der Bundesbank am Freitag am Markt Beachtung finden.

