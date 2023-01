In den USA bleiben die Börsen geschlossen, doch in Davos trifft sich die Elite aus Wirtschaft und Politik. Von dort werden auch wichtige Signale für die Märkte erwartet.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax ist in diesem Jahr mittlerweile um mehr als acht Prozent gestiegen auf 15.087 Punkte – ein bemerkenswerter Jahresstart. Damit lagen bislang nahezu alle Experten falsch, die dem Dax einen schweren Jahresauftakt prognostiziert hatten.

Und auch in der bevorstehenden Woche kann es so weitergehen. Am Montagmorgen notierte der Dax vorbörslich leicht im Plus.

>> Lesen Sie hier: Gute Daten sorgen für Optimismus im Dax, das Absturzrisiko wird dennoch größer – der Ausblick auf die Börsenwoche

Am Montagabend beginnt mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) eines der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler. Dieses Jahr werden mehr als 2700 Führungskräfte aus 130 Ländern erwartet. Es steht die drängende Frage im Raum, wie eine globale Rezession vermieden werden kann.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen