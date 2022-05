Börse am 16. Mai Was für Anleger heute wichtig wird

Krieg, China-Lockdown, Rezessionsangst: Die neue Woche bringt Anlegern tendenziell fallende Kurse, glauben Experten. Konjunkturdaten stehen im Fokus.

Experten rechnen mit einer turbulenten Woche. (Foto: dpa) Dax-Ausblick

Frankfurt Trotz des positiven Abschlusses der vergangenen Börsenwoche dürfte für ein Aufatmen der Anleger kein Anlass bestehen: Experten prognostizieren für die neue Woche erneut Rückschläge an den Märkten – und warnen vor weiteren Schwankungen.

Das liegt an einer Kombination verschiedener Faktoren: Neben der Zinswende in den USA und wohl bald auch in der Euro-Zone belasten die hohe Inflation, die Corona-Lockdowns in China und die geopolitischen Verwerfungen infolge des Ukrainekriegs die Märkte. Außerdem gilt der Mai traditionell als schwacher Börsenmonat. Diesem Ruf wird er bislang gerecht.

Am Montag legen der Mobilfunkbetreiber Vantage Towers und der Billigflieger Ryanair Zahlen vor, darüber hinaus ist von Unternehmensseite keine Unterstützung für die Kurse zu erwarten.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Montagmorgen leicht im Minus. Schlechte Einzelhandelsdaten aus China dürften die Stimmung trüben: Die Umsätze brachen hier laut Zahlen vom Montagmorgen deutlich stärker ein als bislang erwartet.

