Der historische Dax-Höchststand bleibt in Reichweite. Anleger schauen am Montag auf Geschäftsberichte von US-Banken und volkswirtschaftliche Frühindikatoren.

Frankfurt Am Freitag hat der Dax mit 15.808 Punkten in Reichweite des historischen Höchststands geschlossen. Und auch zum Wochenbeginn notiert der Leitindex vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

Am Montag sind vor allem Zahlen aus den USA wichtig. Nach JP Morgan und anderen Großbanken, präsentiert nun State Street ihre Quartalszahlen. Ebenso wichtig werden die April-Daten des Empire State Index, welcher einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA geben wird.

Am Sonntagabend kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Eröffnung der Hannover Messe an, ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indonesien anzustreben. Auch solle das sich seit Jahren in Verhandlungen befindende EU-Mercosur-Freihandelsabkommen endlich finalisiert werden.

1 – Handel in den USA

