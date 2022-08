Börse am 17. August Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der deutsche Leitindex steht offenbar davor, die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig zu überwinden. Das dürfte weitere Kursgewinne zur Folge haben.

Düsseldorf Der Dax bleibt weiter auf Gewinnkurs. Auch am Dienstag hat der deutsche Leitindex wieder zugelegt, er ging 0,68 Prozent höher bei 13.910 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Am Mittwoch könnte der Handel verhaltener starten, denn abends steht die Veröffentlichung der Fed-Sitzungsprotokolle an – Anleger geben sich an solchen Tagen in der Regel zurückhaltend.

Die Vorgaben aus den USA sind ebenfalls gut: Der Dow Jones zeigte sich von Einzelhandelsergebnissen beflügelt, selbst die gebeutelte Nasdaq drehte nach langen Verlusten ins Plus. Auch die asiatischen Märkte atmeten am Mittwoch auf. Auf außerbörslichen Plattformen lag der Dax vorbörslich im Plus.

