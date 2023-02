Die deutschen Erzeugerpreise geben heute ein erstes Signal für die Inflationsentwicklung. Allianz, Mercedes und Uniper legen Zahlen vor – und ein Aufsteiger wird verkündet.

Düsseldorf Nach einem Auf und Ab schloss der deutsche Leitindex Dax am Donnerstag nur leicht verändert bei 15.534 Punkten. Damit beendete der Aktienindex den Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent. Vorbörslich lag der Dax am Freitagmorgen bei 15.442 Punkten.

Die Inflationsrate ist zuletzt nicht mehr stark gestiegen, liegt aber weiterhin bei 8,7 Prozent. Deshalb dürfte der Blick auf die deutschen Erzeugerpreise lohnen, die immer ein frühes Signal für die Teuerungsrate sind.

Die Bilanzsaison geht auch zum Wochenende weiter: Autobauer Mercedes dürfte ein positives Ergebnis präsentieren. Bereits am Donnerstagabend kündigte der Autobauer ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von vier Milliarden Euro an.

Weniger berauschend wird es wohl bei Uniper aussehen. Der Gasimporteur machte 2022 einen Rekordverlust. Auch die Allianz legt heute ihre Zahlen vor.

