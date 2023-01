Kann der Dax seine Jahresauftaktrally auch am Dienstag fortsetzen? Anleger blicken vor allem auf die Veröffentlichung von Konjunkturdaten, in den USA geht die Berichtssaison weiter.

Düsseldorf Am Montag hat sich die Jahresauftaktrally am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Am ersten Handelstag der Woche schloss der Dax 0,3 Prozent im Plus bei 15.134 Punkten. Die US-Börsen blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen, entsprechend gering war das Handelsvolumen.

Am Dienstag liegt der Dax auf außerbörslichen Plattformen 0,25 Prozent im Minus bei 15.104 Punkten.

Heute blicken Anleger vor allem auf Konjunkturdaten: Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht neue Zahlen zur Konjunkturerwartung, in China sind die Wachstumszahlen für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2022 veröffentlicht worden.

In Deutschland steht außerdem die endgültige Inflationsrate im Dezember und die Jahresrate 2022 im Fokus, die das Statistische Bundesamt vorlegt. In seiner vorläufigen Schätzung war das Statistische Bundesamt von einer Inflationsrate von 8,6 Prozent für Dezember und 7,9 Prozent im Gesamtjahr ausgegangen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In den USA geht derweil die Berichtssaison weiter: Goldman Sachs und Morgan Stanley legen Quartalszahlen vor.





Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen