Der Dax hat die beste Woche seit Ende März hinter sich. Die kommenden Tage versprechen viel Spannung. Am Montag aber könnte es noch ruhig zugehen.

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat das kurzfristige Tief wohl vorerst hinter sich gelassen. An zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen hat der Leitindex Dax die Marke von 16.000 Punkten jeweils auf Schlusskursbasis verteidigt. Das Wochenplus beläuft sich auf mehr als drei Prozent.

Am Montagmorgen sieht es so aus, als würde der Leitindex pessimistisch in die neue Handelswoche starten. Außerbörsliche Indikatoren sehen ihn vor dem Börsenstart im Minus. Am Freitag hatte der Dax knapp im Minus bei 16.105 Punkten geschlossen.

Rückenwind aus den USA und aus Asien darf der deutsche Handel am Montag kaum erwarten. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende impulslos. Die Märkte in Japan sind aufgrund eines Feiertags geschlossen. In China drücken schwache Konjunkturzahlen die Kurse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen