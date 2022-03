Börse am 17. März Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Anlegern steht ein impulsreicher Donnerstagshandel bevor. Vorbörslich sieht es danach aus, als könnte der Dax seine starken Vortagesgewinne verteidigen.

Düsseldorf Investoren am deutschen Aktienmarkt agieren in der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukrainekrieg wieder deutlich zuversichtlicher. Am Mittwoch schloss der Dax 3,8 Prozent höher bei 14.440 Zählern. Nach den guten Vorgaben aus Asien und den USA liegt der Leitindex am Donnerstagmorgen auf dem Vortagesniveau.

Die Entwicklungen in der Ukraine dominieren weiter das politische Tagesgeschehen. Am Vormittag trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Ministerpräsidentenkonferenz tauscht sich am Nachmittag unter anderem über die steigenden Energiepreise aus Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski spricht außerdem zum Deutschen Bundestag.

Auf Konjunkturseite blicken Anleger unter anderem auf die alljährliche Konferenz „The ECB and Its Watchers“. Zudem steht der Zinsentscheid der Bank of England an.

