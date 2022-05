Börse am 17. Mai Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Aktionäre blicken heute auf die Quartalszahlen von Daimler Truck. Auf der Tagesordnung steht zudem, wie sich die EU wirtschaftlich entwickelt hat.

Düsseldorf Der Dax hat am Montag unter der wichtigen Marke von 14.0000 Punkten geschlossen. Zum Börsenende verlor er 0,5 Prozent und lag bei 13.964 Punkten. Heute hoffen die Anleger, dass der deutsche Leitindex die 14.000 Punkte wieder überspringen kann. Am Dienstagmorgen liegt der Leitindex vorbörslich und auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Der Dax-Neuling Daimler Truck öffnet für die Anleger am Dienstag seine Bücher. Zuletzt konnte das Unternehmen seine Ziele erreichen. Ob das so bleibt, zeigen die Quartalszahlen.

Nachdem der Dax sich am Montag von seinen Tagesverlusten erholt hat, sorgten Konjunktursorgen für ein neues Minus. Ob sich dieser Trend fortsetzt, hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft in der EU im ersten Quartal entwickelt hat. Die Statistikbehörde Eurostat gibt am Dienstag die Zahlen des EU-weiten Bruttoinlandsprodukt bekannt.

