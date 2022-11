Der Leitindex Dax hat am Mittwoch eine Rally-Pause eingelegt. Am Donnerstag veröffentlichen mit Siemens und Thyssen-Krupp zwei Dax-Konzerne ihre Zahlen.

Düsseldorf Der Dax hat den Handel am Mittwoch ein Prozent im Minus bei 14.234 Punkten beendet. Damit lag er fast 150 Punkte unter dem Schlussstand vom Dienstag – und deutlich unter 14.400 Punkten.

Bereits an den beiden vorangegangenen Tagen der Handelswoche kam der Dax nicht über diese Marke hinaus. Vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen notiert der Leitindex am Donnerstag bei etwa 14.245 Punkten und damit leicht im Plus.

Am Donnerstag steht die Veröffentlichung weiterer Unternehmenszahlen an. Anleger blicken hier vor allem auf zwei Konzerne: Bei Siemens erwarten Anleger Signale, ob der Technologiekonzern die Erwartungen für das neue Geschäftsjahr herunterschraubt.

Außerdem legt Deutschlands größter Stahlkonzern seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2021/2022 vor. Anleger erhoffen sich zu diesem Anlass neue Aussagen zum möglichen Teil-Börsengang der Wasserstofftochter Nucera.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Darüber hinaus blicken Anleger nach Großbritannien, wo der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt das Budget der Regierung von Rishi Sunak vorlegt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen