Nach einem erfolgreichen Wochenstart schauen Anleger heute vor allem auf die Bankenbilanzen in den USA und Konjunkturdaten aus China.

Frankfurt Die neue Handelswoche ist für den deutschen Leitindex gut losgegangen: Der Dax erreichte mit 15.903 Punkten sein viertes neues Jahreshoch in den vergangenen acht Handelstagen. Später schloss der Aktienindex bei 15.790 Zählern, bleibt damit aber weiter in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke. Am Mittwoch notiert der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus

Für neue Impulse dürften am heutigen Mittwoch zum einen Konjunkturdaten sorgen. China veröffentlicht neue Wirtschaftszahlen, darunter unter anderem das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. In Deutschland präsentiert das ZEW seinen neusten Index. Expertinnen und Experten geben in dem relevanten Barometer ihre Sicht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland ab.

Zum anderen schauen Anleger heute auf die USA. Dort ziehen die Bank of America und Goldman Sachs mit neusten Geschäftszahlen nach. Weitere Bilanzen legen unter andere Netflix und der Pharmariese Johnson & Johnson vor.

1 – Handel in den USA

