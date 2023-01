Der Dax hat den besten Jahresstart seiner Historie hingelegt. Doch ein Milliardenverlust und der mögliche Abschied eines Index-Schwergewichts könnten die Stimmung heute drücken.

Düsseldorf Wie wird sich der deutsche Aktienmarkt am heutigen Mittwoch entwickeln? Am Dienstag hatte der Dax im Plus geschlossen. Zum Handelsende notierte der Leitindex 0,4 Prozent höher bei 15.187 Punkten. Mit dem Tageshoch von 15.269 Punkten markierte das Börsenbarometer ein neues Verlaufshoch seit Ende September und baute damit den besten Börsenstart seiner gesamten Historie weiter aus: In nur elf Handelstagen ist das Börsenbarometer bereits um fast neun Prozent gestiegen.

Die Vorgaben der internationalen Märkte sind gemischt. Während die großen Indizes der Wall Street unter schlechten Quartalszahlen und Konjunkturdaten litten, zeigen sich die wichtigsten asiatischen Börsen durch die Zinsstabilität in Japan im Plus. Vorbörslich steht der Dax im frühen Handel gut 0,3 Prozent in der Gewinnzone.

