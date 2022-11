Am Freitag steht ein kleiner Verfallstag am Terminmarkt an. Er könnte für neuen Schwung sorgen in der aktuellen Konsolidierungsphase des Dax.

Düsseldorf Mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent hat der deutsche Leitindex seine Konsolidierung am Donnerstag fortgesetzt. Er schloss bei 14.266 Punkten. Den Mittwoch hatte der Dax mit einem einprozentigen Plus beendet. Die 2500-Punkte-Rally seit Ende September ist also vorläufig vorbei. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich leicht im Plus.

Für neuen Schwung sorgen könnte der heutige Verfallstag am Terminmarkt. Mehr als 40.000 Terminkontrakte auf den deutschen Leitindex werden am Freitagmittag fällig. Zudem schauen Anleger auf weitere Entwicklungen der Krise in der Kryptoszene und auf die Veröffentlichung des Frühindikators in den USA.

1 – Handel in den USA

