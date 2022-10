Wie wird sich der deutsche Aktienmarkt am heutigen Dienstag entwickeln? Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt ist mit einem merklichen Plus in die Woche gestartet. Der Dax ging am Montag 1,7 Prozent höher bei 12.649 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. In den vergangenen Wochen zeichneten sich die Börsen vor allem durch eins aus: Volatilität. Wie stehen die Zeichen für den Handel am Dienstag?

Die Vorgaben aus den USA sind ausgezeichnet. Der Aktienindex S&P 500 hat mit einem Plus von 2,6 Prozent einen ausgezeichneten Tag erwischt. Die wichtigsten asiatischen Handelsplätze legen am Dienstag ebenfalls zu. Der Deutsche Aktienindex notiert vorbörslich rund ein Prozent im Plus.

