Der Dax bleibt auf Rekordkurs – wann wird er die Marke von 16.000 Punkten knacken? Anleger interessieren sich heute für allerhand Zahlen und frische Äußerungen von Notenbankern.

Frankfurt Vier Handelstage, vier neue Jahreshochs: Der Dax ist derzeit auf Rekordkurs und tastet sich immer näher an die Marke von 16.000 Punkten heran. Das Überschreiten der Marke gilt als wahrscheinlich, weil die Aufwärtsbewegung des gesamten Jahres 2023 intakt ist.

Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex bei 15.882 Punkten, nachdem er zuvor das Jahreshoch auf 15.916 Zähler gesteigert hatte. Vorbörslich notiert der Dax am Mittwoch auf außerbörslichen Handelsplattformen kaum verändert gegenüber dem Vortagesschluss.

Die US-Quartalssaison geht am Mittwoch weiter. Aus den Reihen der Großbanken legt Morgan Stanley frisches Zahlenwerk vor. Interessant wird es vor allem nach dem Schluss der Wall Street mit den Quartalsbilanzen von Tesla und IBM. In Europa berichtet unter anderem der Chipkonzern ASML, außerdem steht eine Reihe von Hauptversammlungen an.

1 – Handel in den USA

