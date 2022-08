Börse am 19. August Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Unternehmenswelt liefert zum Wochenausklang kaum Impulse. Für Interesse dürften die neuesten Erzeugerpreise sorgen, die maßgeblich die Inflation beeinflussen.

Düsseldorf Nach einem satten Kurs-Rücksetzer Mitte der Woche könnte der Dax zum Wochenausklang wieder näher an die 13.800-Punkte-Marke rücken. Die Einflüsse von außen dürften aber begrenzt sein.

Am Donnerstag legte der deutsche Leitindex etwas zu, nachdem auch die amerikanischen Märkte die neuesten Äußerungen der US-Zentralbank zu möglichen Zinsschritten bereits verarbeitet hatten. So ging auch der Dax mit Gewinnen aus dem Handel – am Ende standen 13.697 Punkte auf der Tafel über dem Frankfurter Parkett, ein Plus von 0,5 Prozent. Vorbörslich liegt der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen am Freitagmorgen jedoch 0,3 Prozent im Minus.

