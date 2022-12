Optimisten hoffen noch immer auf eine Jahresendrally an der Börse. Positive Signale könnte es zum Wochenbeginn durch neue Konjunkturindikatoren geben.

Düsseldorf Die fünfwöchige Seitwärtsphase beim deutschen Leitindex ist beendet. Der Dax ist durch den Kursrutsch nach dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag unter 14.000 Punkte gefallen und hat auch am Freitag weitere Verluste erlitten. Nun sollten die Anleger auf die Unterseite achten.

Sollte der Dax möglichst bald wieder nachhaltig über 14.000 Punkte steigen, wäre das ein positives Signal. Optimisten würden in diesem Fall wieder an eine Jahresendrally glauben, an deutlich steigende Kurse in den verbleibenden Handelstagen in diesem Jahr.

Zum Wochenbeginn liegt der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen knapp über dem Niveau des Freitags bei etwa 13.900 Zählern.

Positive Signale könnte es diesen Montag vom Ifo-Institut geben. Die Münchner bemessen zum letzten Mal in diesem Jahr die Stimmung unter den Führungskräften in Deutschland – Experten rechnen mit einem Anstieg.

