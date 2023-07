Vorbörslich hält der Dax fast unverändert die 16.000-Punkte-Marke. Unternehmenszahlen aus den USA könnten dem sommerlichen Handel Impulse liefern.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax hält sich deutlich über der Marke von 16.000 Punkten. Am Dienstag ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von knapp 0,4 Prozent bei 16.125 Zählern aus dem Frankfurter Börsenhandel. Und am Mittwoch stehen genug Termine im Kalender, um dem sommerlichen Handel Impulse zu liefern.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Der Dow-Jones-Index etwa stieg im Banne aktueller Bankenbilanzen am Dienstagabend auf den höchsten Stand seit April 2022. In Asien zeigen sich die Märkte am Mittwoch uneinheitlich und bewegen sich zwischen Wachstumssorgen in China und Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung in Japan. Vorbörslich liegt der Dax im frühen Handel bei rund 16.121 Punkten leicht im Minus.

