Börse am 19. Juli Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Kann der Dax seinen kurzen Anstieg der vergangenen Handelstage fortsetzen? Das hängt auch davon ab, wie die Berichtssaison in den USA beginnt.

Düsseldorf Nachdem der Dax in der vergangenen Woche fast ein neues Jahrestief erreicht hatte, legt der deutsche Aktienmarkt zum Wochenauftakt zu. Am Montag gewann der Leitindex 0,7 Prozent und ging bei 12.960 Punkten aus dem Handel. Das Tageshoch lag sogar wieder über der Marke von 13.000 Zählern.

Das Gesamtbild hat sich am dritten Handelstag in Folge leicht gebessert. Allerdings sind die jüngsten Entwicklungen bislang wohl nicht mehr als eine Gegenbewegung in dem seit Monaten anhaltenden Abwärtstrend.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen vor Handelsstart liegt der Dax im Minus bei 12.859 Punkten.

Anleger erwarten diese Woche den Beginn der Berichtssaison. Am Dienstag allerdings gibt es noch keine Zahlen von Dax-Konzernen. Gleichwohl öffnen die wichtigen US-Unternehmen Johnson & Johnson und Netflix ihre Bücher.

Was heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

