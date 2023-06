Anleger blicken am Montag nach Amerika: Ein Index zeigt, in welcher Verfassung der Bausektor ist. In Deutschland stellt sich die Frage, wie es nach dem Rekordhoch des Dax weitergeht.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat am Freitag das zweite Mal in einer Woche einen Rekord aufgestellt. Zwischenzeitig stieg das Frankfurter Börsenbarometer auf bis zu 16.427 Punkte. Erst am Mittwoch hatte es mit 16.336 Zählern einen neuen Höchststand erzielt. Am Ende lag der Dax am Freitag 0,4 Prozent im Plus bei 16.357 Punkten.

Am Montagmorgen dürfte der Dax schwächer in den Tag starten. Vorbörslich lag der Index bei knapp 16.267 Zählern.

Am ersten Handelstag der Woche werden zwei Kennzahlen aus dem Ausland für Anleger von Interesse sein. In den USA zeigt ein Index die Verfassung des Bausektors, in Großbritannien bietet die Preisentwicklung am Wohnungsmarkt einen Ausblick auf die nächsten Monate. In New York ist die Börse allerdings am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

