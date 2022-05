Börse am 19. Mai Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Ukrainekrieg dauert an, erste Branchen wie die Bauindustrie müssen Tiefschläge verkraften. Bei der Deutschen Bank kommt es heute zu einem spannenden Personalwechsel.

Düsseldorf Deutlich fallende Kurse an den US-Börsen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch in Mitleidenschaft gezogen. Trübe Nachrichten vom US-Einzelhandelssektor sowie negativ interpretierte Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten ließen den Aufwärtsschwung nach dem starken Vortag erlahmen.

Der Dax, der mittags noch im Plus notiert hatte, sank im Schlussgeschäft sogar kurzzeitig unter die viel beachtete Marke von 14.000 Punkten und verlor letztlich 1,3 Prozent auf 14.008 Punkte.

Die aktuelle Erholungsphase könne sich schnell als Eintagsfliege erweisen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. „Der Dax befindet sich in einer sehr wichtigen Börsenphase, in der es um Sekt oder Selters für die Marktteilnehmer in den kommenden Handelstagen geht.“

