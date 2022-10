Der Dax nähert sich vorbörslich wieder der Marke von 13.000 Punkten. Anlegern steht ein impulsreicher und spannender Mittwochshandel bevor.

Düsseldorf Der Dax hat Lust auf Rally – zumindest ist er mit zwei Gewinntagen in die Woche gestartet. Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex 0,9 Prozent im Plus und ist bei 12.765 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel gegangen.

Die Vorzeichen, dass es am Mittwoch weitergeht, stehen gut, unter anderem bedingt durch starke Vorgaben aus den USA und Japan. Vorbörslich steht der Dax damit im frühen Handel knapp unter 12.900 Punkten.

Es könnte ein interessanter Handelstag werden. Abends veröffentlicht die Fed ihren Konjunkturbericht, was das allgegenwärtige Zinsthema in den USA wieder aufs Tableau wirft. Regelmäßig halten sich Anleger im Vorfeld von Notenbank-Daten am Markt zurück.

Allerdings stehen auch einige Zahlen im Terminkalender – IBM, Procter & Gamble und Tesla in den USA etwa. In Europa sind etwa Nestlé und Sartorius. Handelsimpulse gibt es also viele.

