Börse am 2. August Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Viele Zahlen, schlechte Vorgaben: Dem Dax steht ein bewegter Handel bevor. Im Fokus stehen Bilanzen von Symrise und Siemens Gamesa. Vorbörslich zeigen sich die Märkte nervös.

Düsseldorf Nachdem der Dax am Montag eine Ruhepause eingelegt hat, lautet die entscheidende Frage am Dienstag: Setzt der deutsche Leitindex Dax seine Rally fort?

In den vergangenen vier Wochen ist die Frankfurter Benchmark in der Spitze um mehr als 1100 Punkte nach oben geklettert. Allein am vergangenen Freitag stieg der Dax mehr als 200 Punkte. Am Montag beendete das Börsenbarometer den Handel zwar unverändert bei 13.480 Zählern, das Tageshoch mit 13.570 Zählern war jedoch die höchste Notierung seit sechs Wochen.

Vorbörslich zeigt sich die Stimmung im Dax jedoch eingetrübt, was auch aus den schlechten Vorgaben der Märkte in den USA und Asien liegt. Im frühen Handel notiert der Leitindex rund 0,6 Prozent im Minus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen