Die USA veröffentlichen Informationen über ihre Ölreserven, die Bank of Japan publiziert ihr Sitzungsprotokoll. In Deutschland geht die Bilanzsaison weiter.

Frankfurt, Düsseldorf Nach dem Rekordhoch kommt die Ernüchterung: Das gilt zumindest für den Dax. Der wichtigste deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 16.240 Punkte. Damit liegt er rund 200 Zähler unter dem Schlussstand vom Vortag, bleibt aber noch in der Nähe seines Rekordhochs, das der Index am Montag mit 16.528 Zählern erreicht hatte.

Für neue Impulse sorgen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus den USA und weitere Quartalszahlen. In Deutschland legen Siemens Healthineers, Fresenius und Schaeffler ihre neusten Geschäftszahlen vor.

Der Ölpreis dürfte heute in Bewegung kommen, da die USA Informationen zu ihren Ölreserven veröffentlichen. Sollten die Bestände gestiegen sein, könnte der Ölpreis fallen.

1 – Märkte in den USA

