Nach dem gestrigen Zinsentscheid der Fed schauen die Anleger nun auf die EZB. Zudem dürften die Unternehmenszahlen der großen Tech-Konzerne und der größten deutschen Bank die Märkte bewegen.

Düsseldorf Nach Handelsschluss der europäischen Börsen hat die US-Notenbank Fed am gestrigen Mittwoch eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte bekannt gegeben. Dieser Wert war mehrheitlich von den Anlegern erwartet worden, daher hat er nicht das Potential, die deutsche Börse beim heutigen Handel stark zu bewegen.

Die Anleger schauen nun nach Frankfurt, wo am heutigen Nachmittag die Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Bis dahin dürfte handelsseitig nicht viel passieren.

Am Mittwoch hatte sich der Dax seitwärts bewegt. Der deutsche Leitindex schloss 0,4 Prozent im Plus bei 15.180 Punkten. Auf außerbörslichen Plattformen liegt der Dax vorbörslich deutlich im Plus.

Auf der EZB-Sitzung am Donnerstagnachmittag könnte Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte verkünden, wie Analysten vermuten. Dieser Wert ist an den Märkten bereits eingepreist.

