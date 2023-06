Setzt der Dax seine Kurserholung fort? Aufschluss geben könnten Konjunkturdaten aus den USA geben. Der letzte Akt im Drama um den Schuldenstreit in Washington fand gestern Abend sein Ende.

Düsseldorf Mit einem deutlichen Plus ist der Deutsche Aktienindex (Dax) in den Juni gestartet. Der Leitindex stieg am Donnerstag um 1,2 Prozent auf 15.853 Punkte. Damit erholte sich das Kursbarometer auf hohem Niveau von den Vortagesverlusten. Am Freitagmorgen notiert der Dax vor Handelsstart auf außerbörslichen Plattformen bei 15.927 Punkten. Das entspricht einem Plus von knapp 0,5 Prozent.

Was den Finanzmärkten helfen wird: In der Nacht konnte der US-Schuldenstreit, der die Märkte in in den vergangenen Tagen und Wochen bewegte hatte, beigelegt werden. Der Senat, in dem die Demokraten von Präsident Joe Biden über eine knappe Mehrheit verfügen, billigte ein Gesetzentwurf, der die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst aussetzt.

