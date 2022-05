Börse am 2. Mai Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Im Fokus der Anleger dürfte erneut der Krieg stehen. In den USA müssen sich die Börsianer auf höhere Zinsen einstellen, in Deutschland geht diese Woche die Berichtssaison weiter.

Düsseldorf Der Trend an den Märkten ist zuletzt unklar gewesen: Nachdem der Dax in der vergangenen Woche bis auf 13.566 Zähler zurückgefallen war, folgte anschließend eine deutliche Gegenbewegung. Am Freitag ging der deutsche Leitindex schließlich 0,8 Prozent höher bei 14.097 Zählern aus dem Handel.

Vorbörslich notiert der Dax am Montagmorgen auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Im Fokus der Anleger dürfte zum Wochenstart erneut der Krieg in der Ukraine stehen: Nach Informationen des Handelsblatts bereitet die EU Ölsanktionen gegen Russland vor – Deutschland gibt dabei seine Blockadehaltung auf. Die Maßnahmen sollen bereits in dieser Woche auf den Weg gebracht werden. Beim EU-Energieministertreffen wird nach offiziellen Angaben über den russischen Gaslieferstopp nach Polen und Ungarn beraten.

