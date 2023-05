Am Dienstag blicken Anlegerinnen und Anleger vor allem auf die Übernahme der First Republic-Bank. Außerdem werden neue Inflationszahlen im Euro-Raum bekanntgegeben.

Frankfurt, Düsseldorf Seit Wochen war die US-Regionalbank First Republic am Taumeln. Nun hat die Krise ein Ende: Der Bankenriese JPMorgan übernimmt die First Republic. Der Deal besiegelt die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA. Nach Angaben der Bank hatte die First Republic Bank Vermögenswerte von rund 230 Milliarden Dollar (etwa 208 Milliarden Euro) und Einlagen in Höhe von etwa 92 Milliarden Dollar.

JP Morgan kann klar als Gewinnerin aus der Situation herausgehen. Durch die Übernahme wird die Großbank nun noch größer – Kritiker merken an, dass die Bank unter normalen Begebenheiten die Bank keine weiteren Einlagen übernehmen dürfte, weil sie damit regulatorische Grenzen überschritten hätte.

