Der Start in den neuen Börsenmonat ist dem Dax geglückt. Nun steht der mit Abstand wichtigste Termin auf der Agenda, der die Börse global bewegen wird.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt genügt aktuell eine geringe Zahl von Käufern, um das Kursniveau in langsamen Schritten zu erhöhen. Zum Auftakt in den Börsenmonat November erreichte der Dax den höchsten Stand seit sieben Wochen. Nach einem kleinen Rückschlag am Nachmittag schloss der Leitindex immerhin 0,64 Prozent im Plus bei 13.339 Punkten.

Am Mittwoch liegt der Dax trotz schwächerer Vorgaben aus Übersee vorbörslich rund 0,5 Prozent im Plus.

Im Tagesverlauf steht der mit Abstand wichtigste Termin der laufenden Börsenwoche an: der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed um 19 Uhr deutscher Zeit. Marktbeobachter rechnen mit der nächsten Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte. Dieser Termin beschäftigt die Börsen weltweit schon mehrere Tage im Vorfeld.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen