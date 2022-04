Börse am 20. April Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Neben den bekannten Faktoren Zinswende und Ukrainekrieg blicken Anleger vor allem auf neue Firmenbilanzen. Auch konjunkturrelevante Termine stehen an.

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten bleibt am deutschen Aktienmarkt kurzfristig wegweisend. Am Dienstag fiel der Dax kurzzeitig unter dieses Niveau, konnte sich allerdings schnell erholen und zu einer Gegenbewegung ansetzen. Am Handelsende standen 14.153 Punkte auf der Kurstafel.

Am Mittwochmorgen dürfte der Dax angesichts starker Vorgaben aus den USA über dem Vortagesniveau starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der Leitindex vorbörslich bei 14.216 Zählern und damit im Plus erwartet.

Neben den beiden aktuell zentralen Faktoren am Kapitalmarkt – Diskussionen um die Ausgestaltung der Zinswende sowie Entwicklungen im Ukrainekrieg – blicken Anleger in dieser Woche vor allem auf neue Firmenbilanzen. In den USA legen am Mittwoch unter anderem Tesla, United Airlines und Procter & Gamble neues Zahlenwerk vor.

Auch einige europäische Schwergewichte öffnen ihre Bücher, beispielsweise Danone und Carrefour in Frankreich sowie die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway und ASML in den Niederlanden.

