Premium Börse am 20. Dezember

Der Dax ist in einer Konsolidierungsphase angekommen. Im Handel am Dienstag steht erneut die Konjunktur im Fokus. Zudem sorgt eine Entscheidung der Bank of Japan für Aufsehen.

20.12.2022 - 06:46 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen