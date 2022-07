Börse am 20. Juli Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Poker um russische Erdgaslieferungen durch die Ostsee hält die Anleger in Atem. Kommt nach der Kursrally der vergangene Tagen nun ein Dämpfer?

Düsseldorf Fließt ab Donnerstag wieder Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 oder nicht? Die Bundesregierung hatte seit geraumer Zeit davor gewarnt, dass Russland die Gaslieferungen nach Ende der planmäßigen Wartung am 21. Juli nicht wieder aufnehmen werde. Da sorgten Meldungen für Euphorie an der Börse, denen zufolge russisches Erdgas tatsächlich wieder fließen soll, wenn auch in reduziertem Umfang.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) reagierte mit deutlichen Kursgewinnen und legte am Dienstag um 2,7 Prozent oder fast 350 Punkte auf 13.308 Punkte zu. Der Frankfurter Leitindex ging damit den vierten Tag in Folge mit Gewinnen aus dem Handel. Das gab es bereits seit mehreren Wochen nicht mehr.

In den vergangenen Tagen war das Börsenbarometer schon um 3,5 Prozent gestiegen. Allerdings sind die Anleger höchst nervös und müssen sich nach Experteneinschätzung auf weitere Turbulenzen einstellen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen