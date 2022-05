Börse am 20. Mai Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax liegt vorbörslich wieder über der Marke von 14.000 Punkten. Warum die Kurse am Freitag noch mehr schwanken könnten als üblich.

Düsseldorf Am Tag nach den teils deutlichen Kursverlusten setzt der Dax zu einer Gegenbewegung an. Der deutsche Leitindex liegt am Freitag vorbörslich etwa ein Prozent höher knapp über der Marke von 14.000 Punkten.

Am Vortag hatte das Frankfurter Börsenbarometer bis zu 300 Punkte auf 13.683 Zähler verloren. Erst am Nachmittag holte der Dax einen Teil seiner Verluste wieder auf. Zum Handelsende standen 13.882 Punkte auf der Anzeigetafel.

Am Freitag ist Kleiner Verfallstag an den Börsen – es laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. An solchen Tagen herrscht bei bestimmten Kursniveaus höhere Volatilität. Außerdem rücken frische Konjunkturdaten aus Deutschland in den Blickpunkt. Unternehmensseitig stehen kaum relevante Termine an.

Was heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

