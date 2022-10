Schwache Vorgaben aus den USA und aus Asien drücken den Dax vorbörslich ins Minus. Im Tagesverlauf kommen erneut viele Impulse von der Unternehmensseite.

Düsseldorf Der Dax hat sich nach den deutlichen Erholungsgewinnen der vergangenen Handelstage am Mittwoch stabil gezeigt und nur leicht nachgegeben auf 12.741 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen zuvor hatte er fast fünf Prozent zugelegt.

Schwache Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen dürften den Leitindex zum Start am Donnerstag jedoch belasten. Außerbörsliche Indikatoren signalisieren ein Minus von 0,7 Prozent.

Am Donnerstag kommen erneut etliche Impulse im Rahmen der Bilanzsaison, allerdings fast ausschließlich von an ausländischen Börsen notierten Unternehmen. Reagieren dürften Anleger auf die starken Zahlen der Deutschen Börse, die der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegt hatte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen