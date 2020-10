Börse am 20. Oktober Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Berichtssaison setzt sich fort. Viele Unternehmen in Europa und den USA legen Zahlen vor. Ein Konzern gilt dabei als der große Gewinner der Coronakrise.

Düsseldorf Wie werden sich die Börsen heute entwickeln? Für frische Impulse dürften heute eine ganze Palette an Unternehmenszahlen sorgen, die in ganz Europa und in den USA erwartet werden.

Überlagert werden diese aber weiterhin von der sich weltweit weiter zuspitzenden Corona-Pandemie. Das belastet die Stimmung der Anleger. Und so notiert der Dax vorbörslich bei 12.800 Punkten, rund 50 Zähler niedriger als zum gestrigen Handelsschluss.

Am Montag hatte der Deutsche Aktienindex seine anfangs übersprungene Marke von 13.000 Punkten nicht behaupten können und 0,4 Prozent tiefer geschlossen. Die europäische Messlatte Euro Stoxx 50 gab ebenfalls leicht nach. Auch in den USA schlossen die Börsen im Minus.

Zudem hatte eine Technikpanne den Handel an der Mehrländerbörse Euronext zeitweise komplett zum Erliegen gebracht. Erst nach mehr als drei Stunden konnte der Aktien- und Derivatehandel schrittweise wieder aufgenommen werden.

Das Infektionsgeschehen droht mehr und mehr außer Kontrolle zu geraten – und Börsianer fürchten angesichts stark steigender Infektionszahlen in vielen Ländern neue Lockdowns, die die Wirtschaft belasten würden. Zahlreiche Staaten verschärfen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.

Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen 6868 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Situation belastet auch den Einzelhandel in den Städten. Es droht ein Ladensterben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier lädt daher zu einem virtuellen „Runden Tisch“ ein.

Börsianer interessieren sich heute besonders für die Berichtssaison, die sich in Europa und in den USA fortsetzt. In der Schweiz legen zum Beispiel die Großbank UBS und das Logistikunternehmen Kühne + Nagel Zahlen vor, in Frankreich der Medienkonzern Vivendi und der Spirituosenhersteller Rémy Cointreau.

In den USA veröffentlicht unter anderem der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres. Auch der Video-Streamingdienst Netflix berichtet über das jüngste Quartal.

Netflix gilt als einer der großen Gewinner der Coronakrise. Weil Theater und Kinos oft geschlossen waren, verbrachten die Verbraucher in vielen Ländern die Abende häufiger auf dem heimischen Sofa. Allein im ersten Quartal 2020 hat der US-Konzern weltweit fast 16 Millionen zahlende Kunden hinzugewonnen, im zweiten Quartal waren es noch gut zehn Millionen.

1 – Handel in den USA

Die Corona-Pandemie lastet weiter auf der Stimmung der amerikanischen Aktienanleger. Investoren zeigten sich über das mittlerweile außer Kontrolle geratene Infektionsgeschehen beunruhigt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Montag 1,4 Prozent tiefer auf 28.195 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 11.478 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 3426 Punkte ein.

Wieder wachsende Hoffnungen auf frischen Wind für die US-Konjunktur hatten der Wall Street im frühen Handel noch leichten Auftrieb gegeben. Mut machten Investoren zunächst Aussagen von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Sie hatte sich optimistisch geäußert, dass ein Hilfspaket noch vor der Präsidentschaftswahl Anfang November verabschiedet werden könne, sollten sich Demokraten und Republikaner bis Dienstag einigen. Später allerdings zeigten sich die Investoren enttäuscht, dass es noch keine Einigung gab. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden.

Die beiden Seiten hätten sich bereits angenähert und könnten vielleicht auch die verbleibenden Differenzen überbrücken, sagte Tom Mantione, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung der Bank UBS. Nigel Green, Gründer und Chef des Anlageberaters deVere, warnte allerdings vor überzogenem Optimismus. Ein Deal sei alles andere als in trockenen Tüchern. „Wenn die Gespräche platzen, könnte die Kurskorrektur signifikant ausfallen.“

2 – Handel in Asien

Das langwierige Ringen um ein US-Konjunkturpaket, steigende Infektionszahlen und ein unsicherer Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen lasten auf den asiatischen Anlegern. Auch wenn die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin bei ihren Beratungen am Montag über Finanzhilfen weitere Differenzen aus dem Weg räumen konnten, blieb offen, ob ein entsprechendes Gesetz noch vor den Wahlen am 3. November auf den Weg gebracht werden kann.

Die Vorsicht der Anleger wurde auch durch die zunehmende Besorgnis über das Risiko eines umstrittenen Wahlergebnisses in den USA ausgelöst. „Ein solches Ereignis würde höchstwahrscheinlich die globalen Märkte erheblich verärgern, bis die USA eine akzeptable Lösung erreichen“, sagte Keith Creveling, Co-Chief Information Officer von American Century.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1632 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

3 – Einzelhandel im Fokus

Das Ladensterben in den deutschen Innenstädten ist an diesem Dienstag Thema im Bundeswirtschaftsministerium. Minister Peter Altmaier hat zum virtuellen „Runden Tisch“ geladen. Nach dem Gespräch mit Vertretern aus Handel, Kultur und Kommunen will der CDU-Politiker sich zu den Ergebnissen äußern.

Mit dabei ist unter anderem der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. Altmaier setzt unter anderem darauf, den sogenannten stationären Einzelhandel digitaler zu machen, damit er gegen die große Online-Konkurrenz bestehen kann.

4 – BMW überrascht positiv

BMW weist für das dritte Quartal einen höheren sogenannten Free Cash Flow im Segment Automobile aus als erwartet. Der Autobauer teilte am Montagabend mit, dass der vorläufige Free Cash Flow in den drei Monaten 3,065 Milliarden Euro betragen habe – nach 714 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

Damit sei die aktuelle Markterwartung übertroffen worden. Dazu habe insbesondere eine raschere Erholung in mehreren Märkten beigetragen, die zu einem höheren Absatzwachstum geführt habe. Zudem seien Fixkosten und Investitionsausgaben weiter gesenkt worden. Weitere Details zum Abschluss des dritten Quartals will BMW am 4. November veröffentlichen. BMW bestätigte zudem seine Jahresprognose für die Ergebnisse für die Segmente und den Konzern, sprach aber von weiter großer Unsicherheit wegen der Coronavirus-Pandemie.

5 – Großbank UBS legt Zahlen vor

Die größte Bank der Schweiz gibt die Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs bekannt. Zur Absicherung gegen Kreditausfälle hatte die Bank im zweiten Quartal mehr als 270 Millionen Dollar zurückgelegt. Das belastete den Reingewinn, der um elf Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr schrumpfte.

6 – Vivendi-Aktie unter Beobachtung

Auch die Aktie des größten französische Medienkonzerns wird am Dienstag unter Beobachtung der Anleger stehen. Das Unternehmen präsentiert seine Quartalszahlen. Im Vorquartal war der Umsatz um knapp fünf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gefallen. Einen höheren Rückgang konnte der Konzern, der Künstler wie Taylor Swift und Lady Gaga unter Vertrag hat, durch gute Geschäfte in den Bereichen Musik und Pay-TV verhindern.

7 – IBM büßt weiter Umsatz ein

Das IT-Urgestein IBM hat im dritten Quartal dank boomender Cloud-Dienste zwar die Erwartungen der Experten beim Umsatz leicht übertroffen. Trotzdem hat IBM Geschäftseinbußen erlitten. In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar (15,0 Milliarden Euro), wie der Konzern am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Nach Refinitiv-Daten hatten Analysten jedoch nur mit 17,54 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn stieg dennoch um zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar.

IBM verbuchte weiterhin starke Zuwächse im lukrativen Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet. Die Schwächen im traditionellen Hardware-Kerngeschäft etwa mit Servern und Großrechnern konnte dies jedoch nicht kompensieren.

Obwohl die Ergebnisse insgesamt im Rahmen der Markterwartungen lagen, reagierte die Aktie nachbörslich zunächst mit Kursverlusten. Wegen der weiterhin erhöhten Ungewissheit aufgrund der Corona-Pandemie gab IBM keinen Geschäftsausblick ab. Das kam bei Anlegern offenbar nicht gut an. Vorläufige Quartalszahlen waren ohnehin schon bekannt.

Termine Unternehmen am 20. Oktober

Termine Unternehmen am 20. Oktober ohne Zeitangabe

Termine Konjunktur am 20. Oktober

08:00 Uhr, Schweiz, Handelsbilanz 09/20

08:00 Uhr, Deutschland, Erzeugerpreise 09/20

10:00 Uhr, Euro-Zone, EZB Leistungsbilanz 08/20

14:00 Uhr, Ungarn, Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA, Baubeginne und Baugenehmigungen 09/20

16:50 Uhr, USA, Rede von Fed-Vize Chair Randal Quarles

19:00 Uhr, USA, Rede von Chicago Fed-Präsident Charles Evans

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

23:00 Uhr, USA: Rede von Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic

