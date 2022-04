Börse am 21. April Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die anstehende Bilanzsaison stimmt Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Interessant werden Äußerungen von Lagarde und Powell bei einem gemeinsamen Panel.

Düsseldorf Kurz vor Beginn der Bilanzsaison in Deutschlands oberster Börsenliga positioniert sich der Dax für einen neuen Anlauf in Richtung 15.000 Punkte. Trotz Zinssorgen und Ukrainekrieg bleiben Anleger vorsichtig optimistisch: Am Mittwoch schloss der Leitindex auf seinem Tageshöchststand von 14.362 Punkten.

Am Donnerstagmorgen sieht es danach aus, als würde der Dax an diese Gewinne anknüpfen. Trotz verhaltener Vorgaben aus den USA und aus Asien liegt das Frankfurter Börsenbarometer vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen im Plus – bei etwa 14.385 Punkten..

Auch am Donnerstag ist auf dem Börsenparkett einiges los. Der Dax-Konzern Sartorius berichtet über das erste Quartal, ehe die Bilanzsaison im Dax in den folgenden Tagen und Wochen Fahrt aufnimmt. Ergänzend dazu stehen diverse Hauptversammlungen auf der Agenda, etwa bei Schaeffler, Covestro oder LVMH.

