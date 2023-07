Am deutschen Aktienmarkt gibt es derzeit wenig Bewegung. Anleger müssen sich nun fragen: Verleiht die beginnende Berichtssaison dem Dax wieder Aufschwung?

Frankfurt, Düsseldorf Seit fünf Handelstagen schwankt der deutsche Leitindex in einer Spanne von rund 250 Punkten. Daran änderte sich auch am Donnerstag nichts. Aber wieder einmal hat der deutsche Aktienmarkt Rückenwind aus den USA erhalten. Erst als an der Wall Street die Kurse stiegen, ging es auch hierzulande nach oben. Das Frankfurter Börsenbarometer schloss mit einem Plus von knapp 0,6 Prozent bei 16.204 Zählern.

Seitdem die Marke von 16.000 Punkten überschritten worden sei, herrsche beim Dax Bewegungsarmut, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensberatung QC Partners. „Die Berichtssaison könnte jetzt darüber entscheiden, ob der Dax seine aktuelle Spanne nach oben oder unten verlässt.“

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax am frühen Freitagmorgen weiterhin leicht im Minus.

Am Donnerstagabend hatte SAP bereits nachbörslich seine Quartalszahlen vorgelegt. Anleger schauen heute auf die Geschäftszahlen, die der Laborausrüster Sartorius und der Rüstungskonzern Thales vorlegen.

