Börse am 21. Juni Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zum Wochenauftakt hat der deutsche Leitindex leicht zugelegt. Analysten bezweifeln jedoch, dass die Erholung anhält. Kann der Dax heute stabil bleiben?

Düsseldorf Die Anleger tasten sich an die Börse zurück: Am Montag schloss der deutsche Leitindex mehr als ein Prozent höher bei 13.266 Zählern und damit den zweiten Tag in Folge im Plus. Analysten zweifeln jedoch daran, dass die Erholung von langer Dauer sein wird. Vergangene Woche hatte der Index rund 4,5 Prozent verloren.

Grund für die Sorge sind unter anderem Rezessionsängste. Die steigenden Preise und Zinsen setzen die Aktienmärkte unter Druck. Auch die gedrosselten Gaslieferungen des russischen Energiekonzerns Gazprom an Deutschland und andere Länder Europas lösen an der Börse Unsicherheit aus. Die dadurch steigenden Gaspreise verschärfen die Inflation weiter. Im Mai stieg die Teuerungsrate im Euro-Raum um 8,1 und in Deutschland um 7,9 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen