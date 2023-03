Die Märkte haben sich am Montag nach turbulentem Handel berappelt. Die Vorgaben für den Dienstag sind entsprechend milde, auch wenn das Bankenchaos weiter auf die Börsen einwirkt.

Düsseldorf Die Märkte haben die Notfusion der Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse am Montag am Ende gut weggesteckt. Der Dax ging nach zeitweiligen Verlusten rund ein Prozent im Plus bei 14.933 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Dabei hatte zur Eröffnung vieles nach einem breiten Abverkauf von Finanztiteln ausgesehen.

Am Dienstagmorgen sieht es derweil so aus, als könne sich die Dax-Erholung als robust erweisen. Außerbörslich liegt der deutsche Leitindex im frühen Handel knapp 0,6 Prozent im Plus. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind ebenfalls gut.

