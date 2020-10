Börse am 21. Oktober Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Sorge vor neuen Lockdowns ist wieder gegenwärtig. Weitere Kursverluste könnten heute die Quartalsergebnisse zahlreicher Unternehmen verhindern.

Düsseldorf Investoren sind über das mittlerweile außer Kontrolle geratene Infektionsgeschehen im In- und Ausland beunruhigt. Die Furcht vor großflächigen neuen Lockdowns steigt, weitere wirtschaftliche Rückschläge drohen. Der Deutsche Aktienindex und der Euro Stoxx 50 gaben am Dienstag weiter nach. Der Dax notierte bei Handelsschluss bei 12.736 Punkten. Am heutigen Mittwoch notiert der Deutsche Leitindex vorbörslich leicht im Plus bei 12.792 Punkten.

Werden ermutigende Firmenbilanzen im Handelsverlauf des heutigen Mittwochs Kursverluste verhindern? Die laufende Bilanzsaison habe durchaus das Potenzial, den Aktienmärkten Rückenwind zu verleihen, meint etwa Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die Markterwartungen seien so gering, dass es vielen Firmen leicht fallen sollte, diese zu übertreffen.

In der Schweiz legt Nestlé heute Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 vor. Die Coronakrise hatte bereits das Wachstum des weltgrößten Nahrungsmittelherstellers in zweiten Quartal gebremst. In Schweden präsentiert der Telekomausrüster Ericsson seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres. Mit einem Ertrag von 4,5 Milliarden schwedischen Kronen (rund 430 Millionen Euro) hatte der Konzern die Analystenschätzungen zuletzt deutlich übertroffen.

In den Niederlanden legt Akzo Nobel Geschäftszahlen vor. In den Monaten April bis Juni war das Ergebnis des Herstellers von Farben und Spezialchemie deutlich gesunken. In Deutschland muss die Darmstädter Software AG derzeit die Folgen eines Hackerangriffs bewältigen. Daher werden zunächst nur zentrale Daten zum abgelaufenen dritten Quartal mitgeteilt.

Auch in den USA setzt sich die Berichtssaison fort: Der US-amerikanische Mobilfunkanbieter Verizon berichtet über das dritte Quartal. Der Umsatz war im vorangegangenen Dreimonatszeitraum um gut fünf Prozent auf 30,5 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Zudem gibt Adena Friedman, Chefin der Nasdaq, die Zahlen für das dritte Quartal bekannt. Im vorangegangenen Dreimonatszeitraum hatte der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertreffen können.

Was für Anleger zudem heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

Die Wall Street hat sich am Dienstag nach einem nervösen Handel etwas von ihrem schwachen Wochenauftakt erholt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,4 Prozent höher bei 28.308 Punkten. Zu Wochenbeginn war der US-Leitindex mit 1,4 Prozent ins Minus abgerutscht. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,5 Prozent auf 3443 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,4 Prozent auf 11.677 Zähler zu.

Die US-Wirtschaft wird nach Einschätzung eines Vertreters der Notenbank Federal Reserve weniger durch eine zweite Infektionswelle belastet als zunächst angenommen. „Es sieht so aus, als würden wir uns da durchkämpfen, egal wie schrecklich die Konsequenzen für Haushalte und Familien im ganzen Land auch sind“, sagt der Chef des Fed-Ablegers in Chicago, Charles Evans.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Anleger haben am Mittwoch auf erneute Hoffnungen in Bezug auf ein US-Konjunkturpakt unterschiedlich reagiert: Die Börse in Tokio zeigte sich zunächst stärker, Shanghai rutschte ab. "Es wird ein ziemlich gemischter Tag", sagte Ryan Felsman, Senior Ökonom bei CommSec. "Die Menschen durchdenken die Chancen für ein US-Konjunkturpaket, und die Märkte sind vor diesem Hintergrund sehr vorsichtig."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.677 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1638 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

3 – Misstrauensantrag gegen Spaniens Regierungschef

Mitten in der Coronakrise befasst sich Spaniens Parlament ab Mittwoch mit einem Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Vox-Partei gegen den linken Regierungschef Pedro Sánchez. Vox-Chef Santiago Abiscal vertritt ähnliche Positionen wie andere rechtsnationalistische Parteien in Europa und wirft der Regierung unter anderem eine „verbrecherische“ Corona-Politik vor.

Die konservative Partido Popular (PP) als größte Oppositionspartei steckt in einem Dilemma. Enthält sie sich der Stimme, könnte sie das Stimmen in der politischen Mitte kosten. Stimmt sie mit gegen den Misstrauensantrag, dann könnten noch mehr frühere PP-Wähler zu Vox abwandern.

4 – Verhandlungen über US-Hilfspaket

Wird Bewegung in den Streit über das US-Hilfspaket kommen? Zwei Wochen vor der US-Präsidentenwahl gibt Amtsinhaber Donald Trump der Diskussion über weitere Konjunkturhilfen in der Pandemie eine neue Wendung. Trump sagte dem Fernsehsender Fox News, er würde auch gegen den Widerstand seiner republikanischen Parteifreunde Summen gutheißen, die noch über den von den oppositionellen Demokraten geforderten 2,2 Billionen Dollar liegen.

Seine Regierung hatte ursprünglich 1,8 Billionen Dollar vorgeschlagen. Trumps Republikaner im Senat sträuben sich aber gegen Ausgaben in dieser Größenordnung. Die Demokraten dagegen halten 2,2 Billionen für angemessen. Finanzminister Steven Mnuchin und die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verhandeln derzeit über eine Einigung.

Das US-Präsidialamt und der Kongress stehen unter wachsendem Druck, weitere Hilfen für die schwer unter der Pandemie leidende Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Das derzeit diskutierte Konjunkturpaket würde Corona-Hilfen in Höhe von drei Billionen Dollar ergänzen, die der Kongress bereits im Verlauf des Jahres gebilligt hat.

5 – Google-Aktie unter Beobachtung

Mitten im Präsidentschaftswahlkampf steht dem Internetriesen Google in den USA das größte Wettbewerbsverfahren seit mehr als 20 Jahren bevor. Das Justizministerium und elf Bundesstaaten verklagten den weltgrößten Suchmaschinenbetreiber unter dem Vorwurf, er missbrauche seine marktbeherrschende Stellung.

Die Tochter des Internetkonzerns Alphabet wird beschuldigt, bei Suchergebnissen und im Werbegeschäft Konkurrenten benachteiligt zu haben. Googles wettbewerbsfeindliches Verhalten müsse gerichtlich gestoppt und der Wettbewerb wiederhergestellt werden, hieß es in der Klage. Auf die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, sagte ein Vertreter des US-Justizministeriums am Dienstag, keine Option sei ausgeschlossen. Google wies die Vorwürfe zurück.

6 – Neue Strategie von Hannover Rück

Der neue Hannover-Rück-Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz stellt den Investoren am heutigen Mittwoch seinen künftigen Strategieplan vor. Mit dem Handelsblatt sprach er vorab darüber, was sich ändern soll und wo die MDax-Firma trotz Coronakrise Wachstum ausmacht.

Die Corona-Infektionswelle trifft die Branche der Rückversicherer massiv: etwa durch die Absage von Popkonzerten oder Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele, aber auch durch die Absicherung gegen vorübergehende Fabrikschließungen. Früher als erwartet hatte Wettbewerber Munich Re am Dienstag über die Geschäfte im dritten Quartal informiert. So lag der Nettogewinn bei rund 200 Millionen Euro und damit bei weniger als einem Viertel des Vorjahresniveaus von 865 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte.

7 – VW lotet offenbar Interesse an seiner Motorradmarke Ducati aus

Volkswagen spricht Insidern zufolge mit potenziellen Bietern über seine Motorradmarke Ducati. Der Konzern wolle vor seiner Planungsrunde im November ausloten, ob es Interesse an der Marke gebe, sagten Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei der Fünf-Jahres-Planung gehe es auch um die Zukunft der Sportwagenmarken Lamborghini und Bugatti. Ob bei dem Treffen tatsächlich ein Verkauf von Ducati beschlossen werde, sei noch unklar. Damit eine Veräußerung aber Anfang 2021 möglich sei, müssten Investoren und Banken Preisvorstellungen und Strategien sondieren.

Die Zukunftsplanung für Ducati, Lamborghini und Bugatti könnte demnach auch in Technologiepartnerschaften, Restrukturierungen und andere Optionen bis hin zu einem Börsengang oder eben einem Verkauf münden. Volkswagen lehnte eine Stellungnahme ab.



8 – Netflix bekommt die Konkurrenz zu spüren

Netflix bekommt die Konkurrenz anderer Streamingdienste zu spüren. Das Unternehmen hat im dritten Quartal weniger Neukunden gewonnen als von Experten erwartet: In den Monaten Juli bis September seien 2,2 Millionen zahlende Abonnenten hinzugekommen, teilte der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit.

Analysten hatten laut Refinitiv-Daten im Schnitt mit 3,4 Millionen neuen Kunden gerechnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 23 Prozent auf 6,44 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um fast 19 Prozent auf 790 Millionen Dollar zulegte.

Das Interesse an Netflix hatte in der Corona-Pandemie zunächst kräftig zugenommen. Das Unternehmen selbst führte die nun enttäuschenden Zahlen deshalb auch darauf zurück, dass es im Vorquartal schon ein Plus von mehr als zehn Millionen Kunden gegeben habe. Doch auch Hollywood-Studios wie Disney und Warner Media buhlen zunehmend um Videodienstkunden. Auch bei Sportprogrammen treten immer mehr Konkurrenten gegen Netflix an. Die Netflix-Aktie verlor nachbörslich fast sechs Prozent.

