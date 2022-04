Börse am 22. April Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Leitindex verarbeitet die Gewinne seiner 2500-Punkte-Rally von Anfang bis Ende März. Die Adler Group legt ihre Sonderprüfungsergebnisse vor.

Düsseldorf Am Freitagmorgen liegt das Frankfurter Börsenbarometer vorbörslich rund 230 Punkte (1,6 Prozent) im Minus. Grund dafür könnte die am Donnerstag vom Chef der US-Notenbank Jerome Powell in den Raum gestellte Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte sein. Dies sei bei der kommenden Sitzung der Notenbank im Mai „definitiv eine Option“, sagte er auf einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.

Klassischerweise hebt die Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte an. Die US-Notenbank ist jedoch spät dran. Mit einer Inflation von 8,5 Prozent im März muss sie dringend handeln, um die Preisstabilität wieder herzustellen. Die Fed zielt eigentlich auf eine Inflationsrate von gut zwei Prozent ab.

Die Ankündigung hatte der Wall Street am Donnerstag Verluste eingebrockt. Der Dax schloss noch bei 14.502 Punkte und damit knapp ein Prozent im Plus. Damit ist der Leitindex seit Wochenanfang um knapp 400 Zähler nach oben geklettert.

