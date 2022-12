Die Vorzeichen sind positiv: Am Mittwoch hat der Dax die Marke von 14.000 Punkten übersprungen. Am Donnerstag stehen Konjunkturdaten aus den USA im Fokus.

Düsseldorf Zur Wochenmitte zeigen sich Anleger doch wieder in Kauflaune. So hat der Dax am Mittwoch die wichtige Marke von 14.000 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex ging am Mittwoch 1,5 Prozent höher bei 14.098 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Und auch für den Donnerstag gibt es positive Vorzeichen.

So hat auch die Wall Street ihre Verlustserie beendet. In New York gingen alle großen Indizes eine Woche nach der Leitzins-Delle mit starken Gewinnen aus dem Handel. Auch die asiatischen Indizes konnten am Donnerstag zulegen. Vorbörslich notiert der Dax im frühen Handel entsprechend im Plus.

Auch wenn es vor Weihnachten allmählich ruhiger wird, stehen am Donnerstag noch einige Handelsimpulse im Kalender. Vor allem aus der US-Konjunktur kommen dabei wichtige Daten zum Arbeitsmarkt und zum BIP. Außerdem werden die US-Frühindikatoren für November veröffentlicht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen