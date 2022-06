Börse am 22. Juni Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax kann seinen Stabilisierungskurs vorerst beibehalten. Die US-Börsen schließen zwar deutlich im Plus – doch für Anleger scheint das kein gutes Vorzeichen.

Düsseldorf Die Anleger werden wieder vorsichtiger. Zwar konnte der deutsche Leitindex seinen Stabilisierungskurs den dritten Handelstag in Folge halten, den größten Teil seiner Gewinne gab er am gestrigen Handelstag jedoch wieder ab. Der Leitindex schloss 0,2 Prozent im Plus bei 13.293 Punkten. Das Tageshoch hatte bei 13.443 Zählern gelegen.

„Die Anleger trauen der Rally an der Wall Street nicht“, sagte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er verwies dabei auf die schmerzhafte Erfahrung, dass in den vergangenen Wochen starke US-Handelsauftakte anschließend Kursverluste zur Folge gehabt hätten.

Der Experte bewertete die New Yorker Kursrally als „Short-Squeeze“, also eine Marktsituation, die von Eindeckungen der zuletzt sehr einseitig nach unten orientierten Anleger getrieben war. Ein ähnliches Szenario zeichnete sich gestern ab: Nach einem Feiertag kehrten die US-Börsen besonders stark zurück.

